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Kraliyetten bilgi sızdıran fenomen açıkladı... "Bana Kaşıkçı'nın parmaklarını getirin!"

Suudi Kraliyeti'nden sızdırdığı bilgilerle meşhur olan Mujtehid, Muhammed bin Selman'ın, Kaşıkçı'yı öldüren ekipten Suudi gazetecinin parmaklarını istediğini iddia etti.

27 Kasım 2018 Salı 16:49
Kraliyetten bilgi sızdıran fenomen açıkladı... "Bana Kaşıkçı'nın parmaklarını getirin!"

Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülüp, cesedinin arçalara ayrılarak yok edilmesi olayıyla ilgili Veliaht Prens Muhammed bin Selman hakkında yeni bir iddia daha gündeme geldi. Cinayetin emrini vermekle suçlanan bin Selman için, Suudi sarayından ilginç bilgiler sızdıran 'Mujtehid'in gündeme getirdiği iddia gündeme bomba gibi düştü.

"Parmakları istedi" iddiası

Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini verdiği neredeyse kesin olan, hatta ABD istihbarat örgütü CIA tarafından da "emri o verdi" şeklinde suçlanan Veliaht Prens bin Selman ile ilgili iddia, "Suudi Arabistan'ın derin gırtlağı" olarak bilinen 'Mujtehid' isimli sosyal medya hesabından geldi. İddiaya göre, Selman, Suudi gazeteciyi öldürttüğü ekipten Kaşıkçı'nın parmaklarını istedi.

"Parmakları götürdüler"

Mujtehid hesabından yapılan paylaşımda, “Bin Selman, Kaşıkçı’yı tasfiye eden ekipten Kaşıkçı’nın parmaklarını istedi. Ekip, o makaleleri yazan parmakları Riyad’a taşıdı” denildi. Cemal Kaşıkçı, kraliyeti eleştiren yazıları nedeniyle Suudi sarayının hedefi olmuştu. 

"Darbeden korkan prens muhafızları topladı"

Veliaht Prens MsB'nin kral olmaması için kafa kafaya veren onlarca Suudi prens ve kuzeninin, aralarında yeni kralı da belirlediğini iddia edilmişti. Reuters'e konuşan kraliyet sarayına yakın kaynaklara göre yeni veliahtın ismi belli, ama kral ölmeden harekete geçilmeyecek. Müjtehid hesabı da "Veliaht Bin Selman, doğu ve batıdaki Krallık muhafızlarını, muhtemel bir darbeden korunmak için Riyad'a çağırdı" ayrıntısı verdi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:49
  1. Suudi Arabistan
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Muhammed Bin Selman
  4. İstanbul başkonsolosluğu

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 16 dk önce
    Tam Bir Cani, Katil. Kesinlikle Cezasını Çekmeli.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş26 dk önce
    rezil pis mahluk selma
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