  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kraliyet Sarayı üzerinde drone uçuran Rus tutuklandı
Dünya

Kraliyet Sarayı üzerinde drone uçuran Rus tutuklandı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kraliyet ailesine ait Drottningholm Sarayı üzerinde izinsiz drone uçuran Rus vatandaşı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 04:57:00 -
Kraliyet Sarayı üzerinde drone uçuran Rus tutuklandı

İsveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatından (SEPO) yapılan açıklamada, 40 yaşındaki bir Rus vatandaşının, yasak bölge olan Drottningholm Sarayı üzerinde drone uçurduğu belirtildi.

Açıklamada, tutuklanan Rus vatandaşının sarayın üzerinde neden drone uçurduğu hakkında bilgi verilmedi.

Öte yandan İsveç'in Baltık Denizi kıyısında bulunan Forsmark ve Oskarshamn nükleer santralleri üzerinde 14 Ocak'ta iki büyük insansız hava aracı (İHA) uçurulmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. İnsansız hava araçlarının büyük olduğu ve sert rüzgara dayanabildikleri açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay