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Kraliyet ailesinde bir ilk! Prens William ajan oldu

İngiltere'de ikinci veliaht Prens William'ın İngiliz istihbarat teşkilatı için 3 hafta boyunca ajanlık yaptığı ortaya çıktı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 14:19
Kraliyet ailesinde bir ilk! Prens William ajan oldu

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Kensington Sarayı, Cambridge Dükü'nün İngiliz istihbarat servisleriyle 3 haftalık gizli görevi tamamladığını gün yüzüne çıkardı.

Prens William, iç istihbarat teşkilatı MI5, dış istihbarat teşkilatı MI6 ve İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Dairesi'nde (GHCQ) birer hafta görev aldı. Prens, görev aldığı sürece tüm ekiplerden kendisine William diye seslenmelerini istedi ve bazı görevlere ajan olarak bizzat katıldı.

William'ın ilk olarak MI6 ile göreve başladığı, Saray'dan ajanların Birleşik Krallık'a ulusal güvenliği riske atan fırsatlardan istifa edilmesi durumunda nasıl yardımcı olduğu söylendi.

Prens'in ikinci haftası ise MI5'te geçti. Burada da terörle mücadele, araştırma, anlama, analiz ve denetleminin önemi gösterildi. Son hafta ise Cheltenham'daki İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Dairesi'nde geçti. Burada da kimlik tespiti, analiz ve tehditleri ortadan kaldıran en son teknoloji anlatıldı.

Prens William, "Güvenlik ve istihbarat birimlerimizle vakit geçirmek, ulusumuzun güvenliği konusunda ne kadar çok katkıda bulunduklarını anlamamı sağladı. Her gün, olağandışı olaylar karşısında güvenliğimizi sağlamak için çalışıyorlar. Tamamen gizli, hatta ailelerine, arkadaşlarına bile işlerini anlatamadan, stres altında sürdürüyorlar" dedi.

William, istihbarat birimlerinde görev alan ilk kraliyet üyesi oldu.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 14:19
  1. kraliyet ailesi
  2. Prens William

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