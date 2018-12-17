Kraliçenin pilotu cinsel istismarcı ve katil çıktı!..

yeniakit.com.tr Batı memleketlerinde genel olarak görülen ve dehşetli boyutlara varmakta olan cinsel sapkınlık ve şiddet, İngiltere’de her sınıf ve kesime dokunan bir hakikat olarak öne çıkıyor. Son olarak İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip’i Kanada ziyaretinde uçuran pilot iki kadının tecavüzcüsü ve katili olarak ayyuka çıktı. Pilot Russell Williams aynı zamanda İngiliz kökenli olup Kanada hava kuvvetlerine mensup albay olmak vasfına sahip.

Kraliçenin sapkın pilotu: Kadınları katletti, iç çamaşırlarını giyip resimler çektirdi

Akranları arasında “müstesna bir hizmet adamı” olarak bilinen İngiliz kökenli 55 yaşındaki Russell Williams, yapılan cinayet soruşturması neticesinde karanlık sırlarıyla birlikte yakayı ele verdi.

İngiliz medyasında haber olduğuna göre “süslü pilotun inanılmaz hakiki hikâyesi”, kadınların evlerini onları tecavüz öldürmek için nasıl bastığını ve iç çamaşırlarıyla pozlar verdiğini detaylıca ihtiva etmektedir. Williams suçları ifşa olmadan evvel Kanada’nın en büyük askeri hava üssü olan CFB Trenton’un kumandanlığına yükselmişti.

Öğrenildiğine göre Williams 2010 yılında, 38 yaşındaki onbaşı Marie-France Comeau ve 27 yaşındaki Jessica Lloyd’u katletti. Nitekim İngiliz pilot da suçlarını itiraf etti.

Williams’ın hikâyesi Birmingham City Üniversitesi’nde Kriminoloji profesörü olan İskoç kriminolojist David Wilson tarafından CBS Reality Tv’ye anlatıldı.

David Wilson, “Her ne zaman kıyaslanabilir suçlar işlemiş insanlarla çalıştıysam, her daim bir ilerleme var olduğunu gördüm. Bir sabah kalkıp öylece birisini öldüreceğine veya birilerini kaçıracağına yahut bağlayacağına karar vermiyorsun. Bu tip cinsel sapkınlıklar geçmişinde uzun bir zaman diliminde mevcuttu. Williams ile gördüğünüz şey neredeyse ‘ilerleme’nin bir örnek olay kitabıdır. Kadınların iç çamaşırlarını çalar, sonra onları giymeye başlar, sonra o iç çamaşırını çalabilmek için evlere zorla girmeye başlar, akabinde kendisini o çalınmış iç çamaşırını giyerken fotoğrafa alır. Akabinde ev baskınlarıyla kadınları bağlar, vakta ki onları sonunda katledinceye kadar” açıklamasında bulundu.

Önce tecavüz edip katletti, sonra babasına taziyede bulundu

Sapık katil askerin, 2007’de başlayan meskene tecavüzlerini düzinelerce kere işlediği tespit edildi. 2009’da ise iki cinsel saldırıda bulundu.

Onbaşı Marie-France Comeau adlı Kanada kuvvetlerinde kendi komutası altında bulunan kadının evine zorla giren İngiliz asker, irtikâp ettiği korkunç saldırının tamamını kameraya da kaydetti. Kadını öldürdükten sonra üsse dönüp bambaşka bir hale giren Williams, katlettiği kadının babasına da taziyelerini iletti.

Ocak 2010’da ise ikinci kurbanı olan 27 yaşındaki Jessica Lloyd’u katletti.

Bu arada habere yapılan yorumlar içerisinde, Russell Williams adlı sapkın askerin ölüm cezası hak ettiğini söyleyenler ve bu görüşün ciddi destek bulduğuna da şahid olunuyor.

Prens Harry’nin korumasında da sübyancılık belirtileri görülmüştü

Daha evvel son dönemin Meghan Markle ile yaptığı evlilik hasebiyle öne çokça çıkan İngiliz prensi Harry’nin eski koruması hakkında ciddi bir skandal açığa çıkmıştı.

Geçtiğimiz Ekim ayında çıkan haberlere göre 47 yaşındaki Timothy Murfitt’in, 10.000’den fazla çocuk pornosu kategorisinde değerlendirilen resim indirdiği tespit edilmişti. Murfitt’in ayrıca, yetişkin insanların hayvanlarla ilişkiye giren resimlerini de arşivlediği öğrenilmişti. 10.000 resim içinde 170 tanesinin ise, çocuk pornosu içinde “en yüksek derece” olarak sınıflandırılan kategoriye girdiği bildirilmişti.

Fakat Timothy Murfitt hakim tarafından, “örneklik bir askeri kariyer ve hizmete sahip olması” gerekçesi öne sürülerek hapis cezasından affedilip üstüne bir de “geçmişiniz fevkalade, örnek alınacak askeri kariyere sahiptiniz, kendi hayatınızı tehlikeye atmıştınız” gibi ifadelerle övülmüştü. Affedilen cezası yerine iki yıl boyunca maaşsız iş yapma cezası verilmiş, isminin de 7 yıl boyunca “cinsel suçtan mücrim” olarak kayıtlarda kalacağına hükmedilmişti.