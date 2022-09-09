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Gündem Kraliçenin cenazesine katılacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı
Gündem

Kraliçenin cenazesine katılacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geçtiğimiz gün sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Kraliçenin vefatının ardından başta Başkan Erdoğan olmak üzere dünya liderleri tarafından başsağlığı mesajları yayınlandı. Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Programım el verirse Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılmayı düşünüyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 17:51:00 -
Kraliçenin cenazesine katılacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, dün öğlen saatlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Kraliçenin vefatının ardından cenaze programı da kısa süre içerisinde netleşti. Kraliçenin tabutu Londra'ya getirildikten sonra, cenaze töreni öncesinde dört gün boyunca Parlamento binasındaki Westminster Hall'da tutulacak.

Cenazenin günü bugün açıklanacak

Kraliçe için Westminster Sarayı içinde bulunan Aziz Peter Kilisesi'nde iki hafta içinde bir devlet töreni düzenlenmesi bekleniyor. Cenazenin günü, Buckingham Sarayı tarafından açıklanacak.

Erdoğan: Programım uyarsa katılacağım

Kraliçe'nin ölümünün ardından başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere dünya liderleri tarafından başsağlığı mesajları yayınlandı.

Erdoğan, Kraliçe'nin cenazesine katılıp katılmayacağı yönündeki soru işaretlerini ise cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada giderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Programım el verirse Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılmayı düşünüyorum" dedi.

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