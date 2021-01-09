Kraliçe Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Philip, koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.
İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Philip, koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.
İngiltere’de Buckingham Sarayı sözcüsünün yaptığı açıklamada, Kraliçe Elizabeth (94) ve eşi Edinburgh Dükü Philip’e koronavirüs aşılarının ilk dozunun yapıldığı bildirildi.
Aşıların, Kraliyet Konutu doktoru tarafından uygulandığı ifade edildi.
8 Aralık’ta aşı çalışmalarının başladığı İngiltere’de şu ana kadar 1,5 milyondan fazla kişinin aşı olduğu belirtildi.