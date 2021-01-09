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Sağlık Kraliçe Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Sağlık

Kraliçe Elizabeth koronavirüs aşısı oldu

İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Philip, koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 19:53:00 -
Kraliçe Elizabeth koronavirüs aşısı oldu

İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Philip, koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

İngiltere’de Buckingham Sarayı sözcüsünün yaptığı açıklamada, Kraliçe Elizabeth (94) ve eşi Edinburgh Dükü Philip’e koronavirüs aşılarının ilk dozunun yapıldığı bildirildi.

Aşıların, Kraliyet Konutu doktoru tarafından uygulandığı ifade edildi.

8 Aralık’ta aşı çalışmalarının başladığı İngiltere’de şu ana kadar 1,5 milyondan fazla kişinin aşı olduğu belirtildi.

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