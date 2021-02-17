  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi hastaneye kaldırıldı
Dünya

Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip'in, kendini iyi hissetmediği için "tedbiren" hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 18:36:00 -
Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip'in, kendini iyi hissetmediği için "tedbiren" hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

BBC'nin Buckingham Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 99 yaşındaki Prens Philip, dün akşam Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastaneye arabayla giden Prens Philip'in, doktorunun tavsiyesi üzerine tedbiren hastanede kalması istendi.

Prens Philip'in gözlemler için birkaç gün daha hastanede kalması bekleniyor.

BBC'ye konuşan kaynak, Prens Philip'in birkaç gündür kendini iyi hissetmediğini fakat bunun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ise İngiliz kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olarak kullanılan Windsor Kalesi'nde olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diyarbakır Büyükşehir İtfaiye eri alımı! Diyarbakır Büyükşehir itaiye eri alımı ne zaman?
Ekonomi

Diyarbakır Büyükşehir İtfaiye eri alımı! Diyarbakır Büyükşehir itaiye eri alımı ne zaman?

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 75 itfaiye eri alımı yapılacağı duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda KPSS puan türü, KPSS..
PTT’nin akıllı cihazla kargo teslimi yaygınlaşıyor
Ekonomi

PTT’nin akıllı cihazla kargo teslimi yaygınlaşıyor

PTT, yerli ve milli imkanlarla üretilen PTT Kargomat 7/24 sayısını yurt genelinde 405’e çıkarmayı hedefleniyor.
Bir hayal daha gerçekleşti! Bakan Soylu açıkladı! Bu bir devrim
Gündem

Bir hayal daha gerçekleşti! Bakan Soylu açıkladı! Bu bir devrim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin aynı hat üzerinden iletişim kurmasına imkan sağlayan muharebe ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay