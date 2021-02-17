Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip'in, kendini iyi hissetmediği için "tedbiren" hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

BBC'nin Buckingham Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 99 yaşındaki Prens Philip, dün akşam Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastaneye arabayla giden Prens Philip'in, doktorunun tavsiyesi üzerine tedbiren hastanede kalması istendi.

Prens Philip'in gözlemler için birkaç gün daha hastanede kalması bekleniyor.

BBC'ye konuşan kaynak, Prens Philip'in birkaç gündür kendini iyi hissetmediğini fakat bunun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ise İngiliz kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olarak kullanılan Windsor Kalesi'nde olduğu belirtildi.