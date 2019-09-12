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Kral Selman'ın kızı mafya gibi... Suudi prensese hapis cezası!

Adam kaçırma ve alıkoyma suçlarından yargılanan Kral Salman'ın kızı Hassa Bint Salman, hapis cezasına çarptırıldı ancak cezası ertelendi.

12 Eylül 2019 Perşembe 20:00
Kral Selman'ın kızı mafya gibi... Suudi prensese hapis cezası!

Aralık 2017’den beri Fransa'da hakkında tutuklama emri bulunan Suudi Arabistan Kralı'nın kızı Prenses Hassa Bint Salman, "adam kaçırma ve alıkoyma" eylemlerinin azmettiricisi olarak yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bint Salman, 10 bin euroluk para cezasına da çarptırıldı. Hakkında uluslararası tutuklama emri bulunan Prenses, Fransa'daki duruşmaya katılmadı.

Verilen cezalar ertelendi

Prensesin korumasını sağlayan Saidi Rani de eve gelen işçiyi alıkoyup darbettiği için 8 ay hapis, 5 bin euroluk da para cezasına çarptırıldı. Prenses'e ve korumasına verilen hapis cezaları ertelendi.

Suudi Prenses, daha önce Fransız avukatı Emmanuel Moyne aracılığıyla hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Prenses Hassa bint Salman için çıkarılan tutuklama emri, Prenses'in Eylül 2016’da Paris’teki lüks dairesinde saldırı iddialarının ardından çıkarıldı. Dairede çalışmak için tutulan işçi, tadilat yapılacak odanın fotoğrafını çektiğini, bu durum karşısında Prenses Salman'ın öfkelendiğini söylemişti.

Prenses Salman, sosyal medyada kullanılması için fotoğrafları satacağı yönünde ithamda bulunduğu işçiyi özel korumasına dövdürmekle suçlanıyor. Özel koruma ise Ekim 2016’da silah kullanarak şiddet uygulama, hırsızlık ve ölüm tehdidinde bulunmakla yargılanıyor.

"Prensesin ayaklarını öpmeye zorlandım"

Söz konusu işçi, ellerinin arkadan bağlandığını ve yüzünden darbe aldıktan sonra Prenses'in ayaklarını öpmeye zorlandığını ileri sürdü. 2016’da yaşanan olayın ardından söz konusu işçi, 5 günlük iş göremez raporu almıştı.

Diğer yandan bint Salman hakkındaki tutuklama emrinin, Prens Muhammed bin Salman ile iyi ilişkiler kurmaya çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 'işini zorlaştıracağı' yorumları yapılıyor. Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan ile ticari ilişkilerini geliştirmek isteyen Macron, Kasım 2018’de Prens Salman’ı Riyad’da ziyaret etmişti.

 

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 20:00
  1. Prenses Hassa Bint Salman
  2. Fransa
  3. Suudi Arabistan

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  • ismettismett31 dk önce
    bülent ersoyun gençligine benziyor

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