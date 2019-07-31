Kral Selman'dan 'imaj düzeltme' çalışması!
İslam dünyasındaki imajını düzeltmeye çalışan ABD ve İsrail kuklası Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in hac ibadetini yapmak için davet ettiği 130 yaşındaki Endonezyalı Uhi Aydarus Samri, Mekke'ye ulaştı.31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:58
ABD kuklası Suudi Arabistan KralıSelman bin Abdülaziz, 6 kişilik ailesi ile birlikte 130 yaşındaki Endonezyalı Uhi Aydarus Samri'nin hac ibadetini getirmesi için yetkili birimlere talimat vermişti. Kral Selman'ın imaj düzeltme kampanyası kapsamında Samri'nin hac ibadeti için Mekke'ye ulaştığı öğrenildi.
İmaj düzeltme çabası
130 yaşındaki bir Müslümanın hac ibadetini yapmasını sağlayarak ABD'nin talimatlarıyla Yemen'de yaptığı çocuk ve sivil katliamlarının yanı sıra Filistinlileri katleden terör devleti İsrail'e Filistin'i peşkeş çekmeye çalıştığı anlaşmanın üzerine örtmeye çalışan Kral Selman'ın bu uygulaması, "İslam dünyasındaki imajını düzeltmeye çalışıyor" şeklinde değerlendirildi.
YORUM YAZ