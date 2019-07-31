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Kral Selman'dan 'imaj düzeltme' çalışması!

İslam dünyasındaki imajını düzeltmeye çalışan ABD ve İsrail kuklası Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in hac ibadetini yapmak için davet ettiği 130 yaşındaki Endonezyalı Uhi Aydarus Samri, Mekke'ye ulaştı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:58
Kral Selman'dan 'imaj düzeltme' çalışması!

ABD kuklası Suudi Arabistan KralıSelman bin Abdülaziz, 6 kişilik ailesi ile birlikte 130 yaşındaki Endonezyalı Uhi Aydarus Samri'nin hac ibadetini getirmesi için yetkili birimlere talimat vermişti. Kral Selman'ın imaj düzeltme kampanyası kapsamında Samri'nin hac ibadeti için Mekke'ye ulaştığı öğrenildi.

İmaj düzeltme çabası

130 yaşındaki bir Müslümanın hac ibadetini yapmasını sağlayarak ABD'nin talimatlarıyla Yemen'de yaptığı çocuk ve sivil katliamlarının yanı sıra Filistinlileri katleden terör devleti İsrail'e Filistin'i peşkeş çekmeye çalıştığı anlaşmanın üzerine örtmeye çalışan Kral Selman'ın bu uygulaması, "İslam dünyasındaki imajını düzeltmeye çalışıyor" şeklinde değerlendirildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:58
  1. Selman bin Abdülaziz
  2. Uhi Aydarus Samri
  3. Allah'ın misafirleri
  4. Kral Abdülaziz Havalimanı
  5. Mekke
  6. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

  • çgghjkçgghjk1 sa önce
    işte allah aşkı peygamber sevgisi böyle birşey allah buendonezyalı hacıya allah tüm dualarını kabul etsin inşallah amin
  • iskenderiskender1 sa önce
    Şunu herkes duysun ! suudiler asla müslüman ve arab deyil,robert necidinişkal çetesidirler.Tilkiler ümmetin mülkünü talan ediyor müminlere!kâbemin damına çikarak hakaret ediyorlar bir diğer kafir takiyeci seccadmizin üzerine ayakkapı ile çikıp Haşa ALLAHA meydan okuyorlar,takiyeye bak kabe"onların kendileride A........misafir ağırlıyorlar,soruyorum kabeyi yikmağa ne zaman başlayacaksınız ey cibutili yilanlar.

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