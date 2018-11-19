Kral Selman'dan flaş çağrı: Artık durdurun

Suudi Arabistan Kral Selman, Suudi Arabistan'ın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kral Selman, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu kapsamında bir gelişim sürecinden geçtiğini, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın insan kaynakları geliştirme ve gençler için iş olanaklarını artırmaktan sorumlu olduğunu, ülke olarak önceliklerinden birinin özel sektörün gelişimini desteklemek olduğunu söyledi.

Sona erdirin çağrısı

Filistin meselesine de değinen Kral Selman, Filistin'in Krallık için önemli bir gündem maddesi olduğunu vurguladı.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar için Kral Selman, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını sona erdirmesi gerektiğini belirtti.