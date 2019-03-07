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Kral Selman ile oğlu Veliaht Prens arasında iktidar savaşı

Uluslararası uzmanlar Kral Selman bin Abdülaziz ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında iktidar kavgası olduğunu ileri sürdü.

07 Mart 2019 Perşembe 11:40
Kral Selman ile oğlu Veliaht Prens arasında iktidar savaşı

Uluslararası uzmanlar Kral Selman bin Abdülaziz ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında iktidar kavgası olduğunu ileri sürdü.

 

Uzmanlar, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’ın geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasında öldürülmesi emrini Veliaht Prens Muhammed’in verdiği iddiasının ardından Suudi Arabistan Krallığına karşı oluşan uluslararası güvensizlik üzerine Kral Selman ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında çatlak oluştuğu iddiasını gündeme getirdi.

 

ABD Başkanı her ne kadar Kaşıkçı cinayetinin bütün faillerinin yargılanması gerektiğini söylese de Kaşıkçı cinayetinin iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermeyeceğini tekrarladı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA ise yaptığı araştırmada Kaşıkçı cinayetinin emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın verdiği kanaatine vardığını açıkladı. ABD Senatosu oy birliği ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yargılanmasını istedi.

 

Suudi Arabistan Krallığı, Kaşıkçı cinayetinin ülkeye verdiği zararı temizleme çalışması içine girdi. Uzmanlar, bu çerçevede 83 yaşındaki Kral Selman ile 33 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında çatlak oluştuğunu söylemeye başladı.

 

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 2015 yılında yaşlı babasının ardından Kraliyet tahtına aday olmasıyla Kraliyet’in halk önündeki yüzü olmaya başladı. Ancak, iki hafta önce Mısır’ın Şarm el Şeyh şehrinde yapılan Avrupa Birliği ile Arap Ülkeleri Birliği toplantısına Veliaht Prens Muhammed bin Selman yerinde kralın bizzat katılması üzerine Kral Selman’ın geri döndüğünün gözlendiği iddia edildi. Kral Selman’ın ülkeye geri dönerken karşılama törenine oğul Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın katılmamasının aradaki çatlağın büyüdüğü yorumuna yol açtı.

 

Healix International’da güvenlik uzmanı olan James Pothecary, Suudi Kraliyet ailesindeki hareketleri deşifre etmesinin güç olmasına rağmen Kral ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında çatlak olduğunun işaretinin bulunduğunu söyledi. Ancak ilginç olanın hangi tarafın galip olacağının tahmin etmek olduğu belirtildi.

 

Avrupa’daki Krallıkların aksine Suudi Arabistan’da yüzlerce prensli kraliyet ailesinde kralın büyük oğlunun otomatik olarak kral olmadığı, kimin kral olacağı konusunda hanedanlığın her bir koluna danışıldığı belirtildi. Ancak Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın şimdi bilfiil yönetici olması sebebiyle onu iktidardan uzaklaştırmasının muhtemel şiddet sonuçları olacağı kaydedildi.

 

James Pothecary, Kraliyet ailesindeki hiziplerin yanlış tarafı desteklememek için çok dikkatli olması gerektiğini, Kral Selman’ın her ne kadar saygın bir konumu olsa da yaşının 83 olması ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın da ABD’den büyük destek gördüğünün gözden kaçırılmaması gerektiğini, birkaç yıl içinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın liderliği ele geçireceğini ileri sürdü.

 

Geçtiğimiz Aralık ayında Kral Selman, hükümette büyük bir değişiklik yaparak Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yardımcılarından biri olan Adil Cubeyr’i ve Turki el Şeyh’i görevlerinden aldı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman da, daha Batılı görünmek için Suudi Arabistan’da kadınlara yönelik araba kullanma yasağını kaldırdı, ülkede sinemalar açtı, kraliyet ailesinin üst düzey üyelerinin etkisiz hale getirdi.

 

Suudi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Jeopolitiğinde uzman olan Dr Theodor Keresik, Kral ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında bir savaş olduğunu, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın son birkaç hafta içinde pozisyonunu başarılı bir şekilde sağlamlaştırdığını ileri sürdü. Keresik, özellikle Suudi Arabistan Milli Muhafız Güçlerinin yeni olduğunu, Kraliyete geçişini güçlendirecek şekilde birçok projeye yeni şehirlere el attığını söyledi.

 

Mr Pothecary, bir anlaşmazlık sürüyor olsa bile birliği destekleyen iç güçlerin kazanacağını, aradaki çatlağın yalnızca Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın dürtülerini kontrol etme yolu olduğunu, Kraliyet ailesinde anlaşmazlığı kontrol altına alacak bir önceliğin bulunduğunu, anlaşmazlıkları kontrol altına aldığı için bu hanedanın iktidarda kaldığını ileri sürdü.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:40
  1. İstanbul
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