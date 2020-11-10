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Dünya Kral Selman daha yeni uyandı! Karikatürleri kınadı
Dünya

Kral Selman daha yeni uyandı! Karikatürleri kınadı

Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürle hakkında açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, karikatürklerin yayınlanmasını kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 05:28:00 -
Kral Selman daha yeni uyandı! Karikatürleri kınadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke ilişkilerinin ele alındığı ve tüm terör ve aşırılık şekillerine karşı durulmasının zorunlu olduğu konusunda mutabık kalınan görüşmede, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, son dönemde Fransa ve Avusturya'da gerçekleşen terör eylemlerini şiddetle kınadı.

Fransa'da Hz. Muhammed'e karşı hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasını şiddetle kınadığını vurgulayan Kral Selman, şunları söyledi:

İfade özgürlüğü, insanlar arasında saygı ve bir arada yaşamayı teşvik eden ahlaki bir değerdir. Nefreti ve kültürel ve medeniyet çatışmasını yaymanın bir aracı değildir.

Fransa haddini aşmıştı

Geçen ayın ortalarında İslam Peygamberi'ne hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasında ısrar eden Fransa'nın bu tavrı, Müslümanların sert tepkisine ve protestolara neden olmuş, ardından tepkiler Fransız mallarını boykot eylemlerine dönüşmüştü.

İslam dünyasından birçok devlet adamının tepki gösterdiği olayı Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı 27 Ekim'de kınamış ancak Kral Selman bugüne kadar herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

 

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