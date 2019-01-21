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Kral Şakir çocuklarla buluşuyor!

Kral Şakir çocuklarla buluşuyor! Türkiye'nin ilk yerli çizgi dizisi Kral Şakir sömestir tatilinde Trump AVM’de olacak.

21 Ocak 2019 Pazartesi 22:44
Kral Şakir çocuklarla buluşuyor!

Kral Şakir çocuklarla buluşuyor! Türkiye'nin ilk yerli çizgi dizisi Kral Şakir sömestir tatilinde Trump AVM’de olacak.

Çocukların severek izlediği Kral Şakir çizgi filmi karakterleri sömestr tatili hediyesi olarak çocuklarla buluşacak. Bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikayeleri anlatan Türkiye’nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir'in eğlenceli şovu, çocukların güzel vakit geçirmesini sağlamak için ilk kez sahnelenecek.

18-27 Ocak tarihleri arasında Türkiye’de ilk defa Trump Alışveriş Merkezi’nin sahnesinde olacak Kral Şakir çocuklara unutulmaz bir gün yaşatacak.

Gösteri sonunda çocuklara poster hediye edilecek.

Kurulacak özel sahnede en komik ve en eğlenceli gösterilerini sergileyecek olan Kral Şakir, ardından çocuklarla sohbet edecek. Çocuklar gösteri sonunda Kral Şakir ile fotoğraf çektirme şansına da sahip olacak. Ayrıca gösteriyi izleyen her çocuğa çizgi dizinin posteri hediye edilecek. Heyecan dolu gösteri tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.

 

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 22:44
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