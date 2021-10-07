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Dünya Kral onayladı, yeni hükümet kuruldu
Dünya

Kral onayladı, yeni hükümet kuruldu

Fas Kralı 6. Muhammed, Milli Bağımsızlar Birliğinin (RNI) Genel Sekreteri Aziz Ahnuş başbakanlığında kurulan yeni hükümeti onayladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 22:17:00 -
Kral onayladı, yeni hükümet kuruldu

Fas resmi ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Fes şehrindeki Kraliyet Sarayında, yeni kabine üyelerinin atama töreni düzenlendi.

Kral 6. Muhammed, törende, Başbakan Ahnuş liderliğinde 7'si kadın olmak üzere 24 bakandan oluşan hükümeti onayladı.

Üç partili koalisyon hükümetinde RNI'nın yanı sıra Asalet ve Çağdaşlık Partisi ile İstiklal Partisi yer alıyor.

Fas'ta 8 Eylül'de yapılan genel seçimleri 102 milletvekilli çıkaran RNI birinci sırada tamamlamıştı. Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekiliyle ikinci, İstiklal Partisi ise 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Eylül'de RNI lideri Ahnuş'u hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

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