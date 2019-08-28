Kral meyvesi nedir? Kral meyvesinin faydaları nelerdir?

Çin'in güneyinde yetişen liçi meyvesi bir diğer ismiyle kral meyvesi son dönemde ülkemizde de popüler hale geldi. Peki, nedir bu kral meyvesi? Liçi meyvesi sağlık için yararlı mı?

Vergi niyetine toplanmış

Bir dönem Çin'de vergi olarak halktan toplanan kral meyvesi sağlık için son derece faydalı bir gıdadır. Son derece lezzetli ve sulu olan bu egzotik meyveyi ülkemizde bulmanız kolay. Bunun için online alışveriş sitelerini tercih edebilirsiniz. Kral meyvesinin kilosu ise 30 ila 40 lira arasında değişiyor.

Peki, kral meyvesinin yani liçinin faydaları nelerdir?

Vitamin deposu

Kral meyvesi; A vitamini, C vitamini, E vitamini, K vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum yönünden zengindir.

Anti-kanser ürünü

Yapılan bilimsel çalışmalar düzenli olarak kral meyvesi tüketenlerin kanser hastalığına yakalanma riskinin bir hayli azaldığını ortaya koymuştur.

Kalp dostu

Kral meyvesi antioksidanlar bakımından son derece zengindir. Bu durum ise kral meyvesinin kalp ve damar sağlığını korumasını yardımcı olur.

Enerji kaynağı

Bilimsel çalışmalar her sabah bir adet tüketilen kral meyvesinin günlük enerji ihtiyacını karşıladığını tespit etmiştir.

Mutlu bağırsaklar

İçeriğinde lif barındıran kral meyvesi kabızlık sorununun hızlıca ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Güçlü kemikler

K vitamini içeren kral meyvesi kemiklerin güçlenmesine vesile olur.

Katarak oluşumunu önler

Özellikle ileri yaşlardaki bireylerde gözlenen katarak sorunu bazen çocuklarda da tespit edilebiliyor. Görme güçlüğüne sebep olan katarak önemli sağlık sorunlarından biridir. Bu sorunu yaşantınız boyunca deneyimlemek istemiyorsanız; düzenli olarak kral meyvesi tüketebilirsiniz.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

C vitamini yönünden zengin olan kral meyvesi bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kilo vermek isteyenler için şahane

Düşük kaloriye sahip olan kral meyvesi içerdiği lif sayesinde uzun süreli tokluk hissi verir. Bu da kilo vermek isteyenler için kral meyvesini şahane bir ara öğün haline getiriyor.

Demir eksikliği anemisi

Demir eksikliği anemisi sorunu yaşıyorsanız; düzenli olarak kral meyvesi tüketebilirsiniz.

Kral meyvesinin zararları nelerdir?

Uzmanlar hamile ve emziren hanımların kral meyvesinden uzak durmaları gerektiğini belirtiyor.

Kral meyvesi aşırı miktarda tüketilirse yüksek ateşe ve birçok sağlık sorununa yol açabilir.

Her gıdada olduğu gibi kral meyvesi de bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Yüksek miktarda şeker içeren kral meyvesini diyabet hastaları son derece dikkatli tüketmelidir.