0553 313 94 23

Kral meyvesi nedir? Kral meyvesinin faydaları nelerdir?

Çin'in güneyinde yetişen liçi meyvesi bir diğer ismiyle kral meyvesi son dönemde ülkemizde de popüler hale geldi. Peki, kral meyvesi nedir? Liçi meyvesi sağlık için yararlı mı?

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:42
Kral meyvesi nedir? Kral meyvesinin faydaları nelerdir?

Çin'in güneyinde yetişen liçi meyvesi bir diğer ismiyle kral meyvesi son dönemde ülkemizde de popüler hale geldi. Peki, nedir bu kral meyvesi? Liçi meyvesi sağlık için yararlı mı?

Vergi niyetine toplanmış

Bir dönem Çin'de vergi olarak halktan toplanan kral meyvesi sağlık için son derece faydalı bir gıdadır. Son derece lezzetli ve sulu olan bu egzotik meyveyi ülkemizde bulmanız kolay. Bunun için online alışveriş sitelerini tercih edebilirsiniz. Kral meyvesinin kilosu ise 30 ila 40 lira arasında değişiyor.

Peki, kral meyvesinin yani liçinin faydaları nelerdir?

Vitamin deposu

Kral meyvesi; A vitamini, C vitamini, E vitamini, K vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum yönünden zengindir.

Anti-kanser ürünü

Yapılan bilimsel çalışmalar düzenli olarak kral meyvesi tüketenlerin kanser hastalığına yakalanma riskinin bir hayli azaldığını ortaya koymuştur.

Kalp dostu

Kral meyvesi antioksidanlar bakımından son derece zengindir. Bu durum ise kral meyvesinin kalp ve damar sağlığını korumasını yardımcı olur.

Enerji kaynağı

Bilimsel çalışmalar her sabah bir adet tüketilen kral meyvesinin günlük enerji ihtiyacını karşıladığını tespit etmiştir.

Mutlu bağırsaklar

İçeriğinde lif barındıran kral meyvesi kabızlık sorununun hızlıca ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Güçlü kemikler

K vitamini içeren kral meyvesi kemiklerin güçlenmesine vesile olur.

Katarak oluşumunu önler

Özellikle ileri yaşlardaki bireylerde gözlenen katarak sorunu bazen çocuklarda da tespit edilebiliyor. Görme güçlüğüne sebep olan katarak önemli sağlık sorunlarından biridir. Bu sorunu yaşantınız boyunca deneyimlemek istemiyorsanız; düzenli olarak kral meyvesi tüketebilirsiniz.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

C vitamini yönünden zengin olan kral meyvesi bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kilo vermek isteyenler için şahane

Düşük kaloriye sahip olan kral meyvesi içerdiği lif sayesinde uzun süreli tokluk hissi verir. Bu da kilo vermek isteyenler için kral meyvesini şahane bir ara öğün haline getiriyor.

Demir eksikliği anemisi

Demir eksikliği anemisi sorunu yaşıyorsanız; düzenli olarak kral meyvesi tüketebilirsiniz.

Kral meyvesinin zararları nelerdir?

Uzmanlar hamile ve emziren hanımların kral meyvesinden uzak durmaları gerektiğini belirtiyor.

Kral meyvesi aşırı miktarda tüketilirse yüksek ateşe ve birçok sağlık sorununa yol açabilir.

Her gıdada olduğu gibi kral meyvesi de bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Yüksek miktarda şeker içeren kral meyvesini diyabet hastaları son derece dikkatli tüketmelidir.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:42
  1. Kral meyvesi nedir?Kral meyvesinin faydaları nelerdir? Kral meyvesi
  2. meyve
  3. liçi meyvesi
  4. sağlık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tokat’ta yeni açılan yollarda asfalt çalışması
    1. Tokat’ta yeni açılan yollarda asfalt..
    2. Ordu’da arazi kavgası: 5 yaralı
    3. "Verimlilik dönüşümünü gerçekleştirmek..
    4. Sivas Belediyespor - Karabükspor..
    5. Muhtardan festival tepkisi
    6. Fenerbahçe’ye yeni sponsor
    7. Muğla'da orman yangınları
    8. Kerkük'ün Tavuk ilçesine takviye güç..
    9. Elazığ’da ihtiyaç sahiplerine özel..
    10. Şanlıurfa’da şüpheli çanta paniği
    11. Mardin hizmet sektöründe en çok..
    12. Türk heyetinden ’Güvenli Bölge’nin..
    13. Suriye sınırında devriye uçuşları..
    14. Antalya’da termometreler 39 dereceyi..
    15. Buz gibi limonata nasıl yapılır? Ev..
    16. Büyükşehir ekipleri yaralı Flamingo’yu..
    17. Fransa AB Komisyonu üyeliği için..
    18. Devrilen servis otobüsü alev aldı, çok..
    19. Şenler'in cenazesi Eyüp Sultan'dan..
    20. Atatürk’ün Devrekani’ye teşriflerinin..
    21. Üniversite öğrencileri, iş dünyasıyla..
    22. HDP'den Saadet Partisi'ne kayyım kıskacı
    23. Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in..
    24. Mustafa Özben, FIBA Dünya Kupası’nda
    25. İrem Derici’nin evine gelen hayranına..
    26. Yer: Şanlıurfa: Tek tek toplayıp..
    27. Denizi kirleten 2 gemiye şok ceza!
    28. GÜNCELLEME - Filipinler'de yolcu..
    29. Marketteki hırsızlık kameraya yansıdı
    30. Üzerine ağaç devrilen orman işçisi..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir