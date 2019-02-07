0553 313 94 23

Kral Kupası'ndaki El Clasico'da beraberlik

Nou Camp Stadı'nda oynanan yarı finalin ilk maçında Barcelona ve Real Madrid 1-1 berabere kaldı- Rövanş 27 Şubat'ta Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak

07 Şubat 2019 Perşembe 00:59
Kral Kupası'ndaki El Clasico'da beraberlik

MADRİD (AA) - İspanya futbol Kral Kupası yarı finalinin ilk maçında Barcelona sahasında Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada Real Madrid, 6. dakikada Lucas Vazquez'in golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona'nın yoğun ataklarına karşılık veren Real Madrid, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya baskılı futbolunu devam ettirerek başlayan Katalan takımı, 58. dakikada Malcom'un golüyle beraberliği yakaladı. Sakatlığından dolayı El Clasico'da yedek kulübesinde başlayan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ise 63. dakikada Philippe Coutinho'nun yerine oyuna girdi.

İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi.

Öte yandan Barcelona'nın, kulübün pazarlama stratejisi kapsamında Çin Yeni Yılı dolayısıyla futbolcuların El Clasico maçına Çince yazılı isimlerinde olduğu formalarla çıkma talebi İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından reddedildi.

Karşılaşmada ayrıca Nou Camp Stadı'nın tribünlerinde Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerini destekleyen pankartların açılması dikkati çekti.

Kupada yarı finalin rövanşı 27 Şubat'ta Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 00:59
  1. Barcelona
  2. El Clasico
  3. İspanya'dan futbol
  4. Kral kupası
  5. Real Madrid

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Giresunspor'dan Tuncay Şanlı açıklaması
    1. Giresunspor'dan Tuncay Şanlı açıklaması
    2. Manchester City zirveye yerleşti
    3. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    4. Yasak dinlemediler: Açık havada içki..
    5. "Kanal İstanbul'a yatırımcılardan çok..
    6. Kral Kupası'ndaki El Clasico'da..
    7. "Lübnan ordusu için İran'a gitmeye..
    8. Hamas, siyasi bölünmüşlüğü bitirecek..
    9. Tunus'tan Katar'a "kupa tebriği"
    10. Kütahya'da otomobil şarampole..
    11. BMGK, İsrail'in TIPH kararını görüştü
    12. Barzani'den "Bağdat'a destek" açıklaması
    13. Galatasaray'da Mitroglou krizi!
    14. İsim şantajı sonrası Makedonya'nın önü..
    15. DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bazı..
    16. Fransa'dan Çad'ın Libya sınırına hava..
    17. Trump'ın duvar politikasına sınırdaki..
    18. Trump'tan DEAŞ açıklaması
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Şubat 2019
    20. Libya'nın güneyindeki petrol sahası..
    O silahı istediler! Türkiye'den Katar'a dev satış
    O silahı istediler! Türkiye'den Katar'a dev satış
    Taksiciye şok cihazıyla dehşeti yaşattı!
    Taksiciye şok cihazıyla dehşeti yaşattı!
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    CHP yine karıştı! Kriz büyüyor
    CHP yine karıştı! Kriz büyüyor
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...