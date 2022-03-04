Kral Kupası'nda Real Betis finale çıktı
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey'de heyecan sürüyor. Yarı final mücadelesinde Real Betis ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Maç 1-1 sonuçlansa da Real Betis, ilk maçın avantajıyla finale çıktı.
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey'de heyecan yarı final mücadeleleri ile sürüyor.
Yarı finalin dikkat çeken maçında Real Betis sahasında Rayo Vallecano'yu konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, karşılaşmanın ilk ayağını 2-1 kazanan Real Betis tur atlayan taraf oldu.
Real Betis'in golü 90+2. dakikada Borja İglesias'tan gelirken, konuk ekibin golünü 80. dakikada eski Beşiktaşlı Bebe kaydetti.
Real Betis bu sonuçla, Kral Kupası finalinde Valencia’nın rakibi oldu.