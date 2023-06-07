Kral 12 yıl sonra Fenerbahçe'den çıktı

Süper Lig'in 2022-2023 sezonu tamamlandı. Sezonu 80 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Enner Valencia attığı gollerle takımda en dikkat çeken isimlerin başında geldi. Sarı-lacivertli formayla 3. sezonunu yaşayan Valencia, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geride bıraktı. Teknik Direktör Jorge Jesus'un da en çok forma verdiği isimlerden olan oyuncu, Avrupa kupalarında 12 kez sahaya çıkarken, 3 gol kaydetti.

1 maçta 4 gol birden

Süper Lig'in bu sezonuna iyi başlayan ve sezon geneli gol krallığı listesinde zirvede yer alan Valencia, 1 kez hat-trick yaparken, 1 maçta da rakip filelere 4 gol atma başarısı gösterdi. 6 mücadelede 2'şer gol atan Valencia, 31 Süper Lig maçında 29 gole imza attı. 33 yaşındaki futbolcunun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Tarihe geçti

Fenerbahçe'nin efsane Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza'nın, 2010-2011 sezonunda kaydettiği 28 golle, 'bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu' rekorunu kıran Enner Valencia, 'sarı-lacivertli formayla bir sezonda en fazla gol atan futbolcu' rekorunu da egale etti. Rekorun daha önceki sahibi Aykut Kocaman, 1988-1989 sezonunu 29 golle gol kralı olarak tamamlamıştı.

Fenerbahçe 12 yıl sonra kral çıkardı

Fenerbahçe forması altında Süper Lig'de gol kralı olan son isim Alex de Souza'ydı. Brezilyalı oyuncu, 2010-2011 sezonunda 28 gole imza atarak takımının şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 16. kez gol kralı çıkardı.