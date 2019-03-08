KPSS’siz personel alan kamu kurumları 2019 KPSS’siz İŞKUR iş ilanları

KPSS’siz personel alımı 2019, KPSS’siz personel alan kamu kurumları hangileri, KPSS’siz personel alımı 2019 başvuru nasıl yapılır? İŞKUR KPSS’siz personel alım ilanları son dakika. Alımı Mudanya öğretmenevi, Ankara Çubuk Öğretmenevi, Ankara Pursaklar Belediye Başkanlığı, Zonguldak Devrek Belediyesi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Isparta Senirkent Belediyesi, Şırnak Kumçatı Belediyesi ve Kocaeli Belediyesi KPSS’siz personel alan kamu kurumları arasında gelmekte.

İŞKUR tarafından yayınlanmış başvurusu devam eden KPSS’siz ve KPSS’li kamu personeli alımı en az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılmaktadır. Alımı Mudanya öğretmenevi, Ankara Çubuk Öğretmenevi, Ankara Pursaklar Belediye Başkanlığı, Zonguldak Devrek Belediyesi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Isparta Senirkent Belediyesi, Şırnak Kumçatı Belediyesi ve Kocaeli Belediyesi alımları gerçekleştiriyor. Alımlar İŞKUR üzerinden yapılmakta.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde istihdam etmek üzere 4 daimi hizmetli alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru yapmak isteyen adayların son başvuru tarihi olan 11 Mart 2019 tarihine kadar İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden veya İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü hizmetli alımında adaylarda aranan şartlar arasında;

Türk vatandaşı olmak, askerliğini yapmış olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, anayasal düzenin işleyişine karşı herhangi bir suç işlememiş olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir sağlık problemi olmamak olarak belirtilmiştir. En az ilköğretim ve en fazla lise mezunu adayların başvurabileceği personel alımı ilanında adaylarda aranan ikamet şartı Bursa olarak belirtilmiştir.

Mudanya Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü yayınlamış olduğu personel alımı ilanında 1 garson (servis elemanı) alımı yapacağını açıkladı.Başvuru yapmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi 11 Mart 2019 olarak belirtilmiştir. Adayların son başvuru tarihine kadar İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden veya İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla başvurularını yapmaları gerekmektedir. 1 garson (servis elemanı) alımında adaylarda aranan şartlar arasında; lise mezunu olmak, en az 18 en fazla 35 yaşında olmak yer almaktadır.

Isparta Senirkent Belediye Başkanlığı 33 işçi alımı için 7 Mart 2019 tarihinde ilana çıkmış olup 11 Mart 2019 tarihine kadar başvuru alacaktır.33 Beden İşçisi (Genel) alımı için; En az ilköğretim mezunu olması ve 18 yaşını doldurmuş erkek adayların başvuruları kabul edilecektir. Başvuru yapan ve listede yer alan adayların öncelikli durumunu; Eğitim, yabancı dil, tecrübe vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını ilgili kuruma bildirmek zorundadırlar. Senirkent Belediye Başkanlığı'nda 13 Mart 2019 tarihi Çarşamba günü saat 9:00 ile 12:00 arasında noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

Kocaeli Belediyesi başvuru yapmak isteyen adayların son başvuru tarihi olan 12 Mart 2019 tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla veya İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden online olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.

1 telefon santral operatörü alımında adaylarda aranan şartlar; Türk vatandaşı olmak, en az 18 en fazla 42 yaşında olmak, ilgili liselerin bilişim teknolojileri bölümü mezunu olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, anayasal düzenin işleyişine karşı herhangi bir suç işlememiş olmak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, Kocaeli İli Başiskele İlçesi sınırları içinde ikamet ediyor olmak yer almaktadır. Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Engelli" olanlar başvurabilir.