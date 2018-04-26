KPSS'siz öğretmen alımı! İşte şartlar...

Türkiye Maarif Vakfı, ilgili bakanlık ve diğer devlet kurumları ile istişare halinde olan bir kurumdur. 24 ülkede toplam 107 okulu bünyesinde bulunduran Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı, çok sayıda öğretmen alımı yapacağını kariyer sayfası üzerinden duyurdu. Buna göre Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde yer alan yurt dışındaki eğitim kurumlarında görev almak üzere Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar, Fen Bilgisi, Okul Öncesi ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölüm veya alanlarından Uluslararası Öğretmenler istihdam edilecektir. Peki başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılır?İşte detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamak (veya çifte vatandaşlığa sahip olmak),

- İletişim kurabilecek düzeyde Türkçe bilmek,

- İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinden herhangi birini ders anlatabilecek düzeyde biliyor olmak,

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına uğramamış veya zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Türkiye Maarif Vakfı’nın yayımlamış olduğu öğretmen alımına başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle BURAYA tıklayarak üye olmaları gerekmektedir. Üye işlemlerinin tamamlanmasının ardından site üzerinde yer alan ‘Yeni’ ikonundan özgeçmişinizi eklemeniz gerekmektedir. Sonrasında yayındaki İş İlanları modülünden “Yabancı Uyruklu Öğretmen Adayları Alım İlanı” na başvurmanız ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleriniz gerekmektedir. Başvuru için son tarih 15 Nisan 2018 olarak belirtilmiştir.