KPSS'siz memur, asker, personel alımı | KPSS'siz 31 bin memur alımı şartları nelerdir?

1 Haziran günü KPSS şartı aranmaksızın yapılacak olan alımlar, binlerce kişinin ekmek kapısı olacak. Birçok kişinin merak ettiği söz konusu bildirilerde belirtilenlere göre toplamda 31.425 kişi alınacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1343,

Sözleşmeli öğretmen olarak 20 bin,

Beykoz Belediyesi tarafından 50 kişi,

Subay astsubay alımı için 10 bin kişi,

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 122 kişi alınacak.

Genel Şartlar

Kamuya yapılacak memur personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- TCK'nın 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşıyor olmak.

Sözleşmeli öğretmen

Milli Eğitim bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan duyuruda 20 bin ek sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağına yer verildi. KPSS 50 puan şartı ile yapılacak sözleşmeli öğretmen alımında başvurular 1 Haziran (bugün) itibariyle başladı.

Başvuru detayları

Beykoz Belediyesi Zabıta Memuru Alımı

Beykoz Belediyesi, 50 erkek-kadın zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. "Beykoz BelediyeBaşkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır." şeklinde bir açıklama yaptı.

Orman Genel Müdürlüğü Personel alımı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından "TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI" başlığı adı altında yayınlanan bildiride 122 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1343 Memur Alımı

Subay Astsubay alımı

Milli Savunma Üniversitesi 2020 yılı subay astsubay alımında tercihler başlıyor. 14 Haziran 'da yapılacak MSÜ sınavına ve 27-28 Haziran 'da yapılacak YKS 'ye girecek öğrenciler 1 Haziran 'dan itibaren subay astsubay tercihlerini yapacak. 10 bine yakın lise mezunu subay astsubay öğrenci alımında tercihler MSB personeltemin sistemi üzerinden alınacak.