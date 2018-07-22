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KPSS'nin ilk oturumu başladı

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı. KPSS'nin bu ilk oturumunda 1 milyon 234 bin 617 aday sınava giriyor.

22 Temmuz 2018 Pazar 10:23
KPSS'nin ilk oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı.

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday katılıyor. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna girecek adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara, 120 soru için 130 dakika süre veriliyor.

Bugün öğleden sonra yapılacak Eğitim Bilimleri Sınavı'na ise 440 bin 324 aday katılacak. Bu adaylar da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 10:23
  1. KPSS
  2. KPSS genel kültür-genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavları

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