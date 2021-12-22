KPSS-2021/2 puanına göre tercih yapmak isteyenler işlem için ne kadarlık bir ödeme yapması gerektiğini araştırıyor.

KPSS tercih ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2021/2) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri kılavuzunu yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme işlemi yapılacak.

Yerleştirme işlemleri için KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, adaylar, tercih işlemlerini, tercih kılavuzunda belirtilen şekilde 29 Aralık saat 23.59'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek. Tercih işlemleri 22 Aralık tarihte başladı.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

Adaylar tercih işlemlerini ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar sisteme TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapabiliyor. Adayların tercih işlemleri için 25 lira ücret yatırmaları gerekiyor. Kılavuzda ödemelerle ilgili olarak "Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini (25,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 30 Aralık 2021 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 30 Aralık 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek, bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.