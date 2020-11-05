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Gündem KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Gündem

KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında. Memur olmak isteyen adaylar, KPSS sınavlarından sonra heyecanla tercih sürecini bekliyorlar. Tercihler, merkezi olarak düzenlenecek ve sonuçlar yine ÖSYM tarafından açıklanacak. KPSS 2020/2 tercih kılavuzu bilgilerini yayımlayacak olan ÖSYM, tercih tarihlerini açıkladı mı? İşte KPSS 2020/2 tercihleri hakkında bilgiler…

Yeniakit Publisher
2020-11-05 12:47:00 -
KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS tercihleri memur adayları tarafından yakından takip ediliyor. Memur adaylarının merakla beklediği 2020 KPSS tercihleri, ÖSYM'nin tercih kılavuzunun yayınlamasından sonra başlayacak. KPSS tercihlerinin ön Lisans KPSS sınav sonuçlarının duyurulmasıyla yayımlanma sürecine gireceği tahmin ediliyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2020/2 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu hakkında henüz net bir tarih açıklamayan ÖSYM, 2019 yılında bu tercihleri 03-12 Aralık tarih aralığında yapmıştı. ÖSYM'nin bu yıl da 5 Aralık tarihine kadar KPSS 2020/2 tercih kılavuzu bilgilerini yayımlaması düşünülüyor.

 

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Yorumlar

Hatice

Nasıl 5 aralık olabilir? Bakanımız kasım ayının ilk haftası tercih klavuzu yayınlanacak demişti.
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