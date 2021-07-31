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Eğitim KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak 1 Ağustos 2021 KPSS sınavı
Eğitim

KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak 1 Ağustos 2021 KPSS sınavı

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı 1 Ağustos Pazar günü yapılacak. Adaylar soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. Peki, KPSS soruları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-07-31 13:46:00 -
KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak 1 Ağustos 2021 KPSS sınavı

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı 1 Ağustos Pazar günü yapılacak. Sınavın ilk oturumu için adaylar 10.00, ikinci oturumu içinse 14.30’dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Sınava girenler ise soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırıyor.

KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak 1 Ağustos 2021 KPSS sınavı

KPSS 1 Ağustos Pazar günü yapılacak. Sınavın ardından soru ve cevap anahtarlarının birkaç saat içerisinde açıklanması bekleniyor. Soru ve cevap anahtarı yayımlandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

KPSS’de korona önlemleri

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak. Ayrıca buralar dezenfekte edilecek. Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Ayrıca, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

KPSS sınavı yanında bulunması gerekenler | 2021 KPSS yanında ne getirilir ne getirilmez?
KPSS sınavı yanında bulunması gerekenler | 2021 KPSS yanında ne getirilir ne getirilmez?

Eğitim

KPSS sınavı yanında bulunması gerekenler | 2021 KPSS yanında ne getirilir ne getirilmez?

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