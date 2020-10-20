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Eğitim KPSS sonuçları | ÖSYM 2020 KPSS lisans sınav sonuçları
Eğitim

KPSS sonuçları | ÖSYM 2020 KPSS lisans sınav sonuçları

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? | Devlet memuru olmak isteyenler 2020 KPSS lisans oturumlarına giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2020 KPSS sonuçları açıklandı mı? | KPSS sonuçları bu hafta açıklanır mı? | 2020 KPSS sonuç açıklanacağı tarih.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:58:00 -
KPSS sonuçları | ÖSYM 2020 KPSS lisans sınav sonuçları

2020 KPSS sonucu | Devlet memuru olmak isteyenler Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girdi. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki, ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları | ÖSYM 2020 KPSS lisans sınav sonuçları

Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl pek çok sınavın tarihi değişti. 2020 KPSS lisans genel kültür ve genel yetenek sınavı 6 Eylül'de yapıldı. 2020 KPSS lisans alan bilgisi sınavları 12-13 Eylül'de. KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı ise 20 Eylül'de yapıldı.

KPSS’ye girenler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. KPSS lisans sonuçları 22 Ekim Perşembe günü açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM sınav sonuç sayfasından açıklanacak. Sisteme TC kimlik numaranız ve aday sisteminizle giriş yapabilirsiniz.

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