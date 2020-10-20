2020 KPSS sonucu | Devlet memuru olmak isteyenler Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girdi. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki, ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları | ÖSYM 2020 KPSS lisans sınav sonuçları

Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl pek çok sınavın tarihi değişti. 2020 KPSS lisans genel kültür ve genel yetenek sınavı 6 Eylül'de yapıldı. 2020 KPSS lisans alan bilgisi sınavları 12-13 Eylül'de. KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı ise 20 Eylül'de yapıldı.

KPSS’ye girenler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. KPSS lisans sonuçları 22 Ekim Perşembe günü açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM sınav sonuç sayfasından açıklanacak. Sisteme TC kimlik numaranız ve aday sisteminizle giriş yapabilirsiniz.

KPSS LİSANS SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ