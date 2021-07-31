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Eğitim KPSS sınavı saat kaçta başlayacak 2021 | KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav saati
Eğitim

KPSS sınavı saat kaçta başlayacak 2021 | KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav saati

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav ne zaman saat kaçta? KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına girecek olanlar sınavın ne zaman saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, KPS ne zaman? KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-31 13:19:00 -
KPSS sınavı saat kaçta başlayacak 2021 | KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav saati

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 1 Ağustos Pazar günü yapılacak. Sınav iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Peki, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak?

KPSS sınavı saat kaçta başlayacak 2021 | KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav saati

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına girecek olan adaylar sabah oturumunda 10.00, öğleden sonraki oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Saat 10.15'te başlayacak Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavında adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek. Saat 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri Sınavında ise çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 100 dakika verilecek.

Öte yandan Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

 

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