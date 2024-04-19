KPSS şartsız, yüksek maaşlı personel alımı yapılacak, Peki son başvuru tarihi ne?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla hasta kayıt görevlisi pozisyonları için KPSS şartı olmadan personel alımı yapacağını duyurdu. Özellikle sağlık alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat olarak görülüyor.

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, en az ilköğretim mezunu olmaları ve belirli sağlık ve yasal koşulları karşılamaları gerekiyor. Ayrıca, güçlü iletişim becerileri, takım çalışmasına yatkınlık ve mesleki bilgi önemli nitelikler arasında yer alıyor.

İŞKUR'a kayıtlı olmak ve belirtilen ilanlara başvurmak şart. İlanlar, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde geçerli olup, adayların belirtilen tarihlerde başvurularını yapmaları gerekiyor.

https://www.iskur.gov.tr/is-ara?city=&workCode=11365&pageNumber=1

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