KPSS şartı yok! 450 memur alınacak, o tarihte başvurular sona erecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS şartı olmadan 450 memur alımı yapılıyor. Başvurular, süreç ve tüm detaylar bu yazımızda yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sözleşmeli 450 sanatçı alım ilanına başvurular alınıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından “Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Mersin, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa” illeri için belirtilen kontenjanlar dahilinde personel alımı başvuru tüm detayları bu haberimizde.

Kamu memur alımı başvuru şartları nelerdir?

657 DMK'daki şartları taşımak, T.C. vatandaşı olmak, askerlikle ilişiği olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, askerlikle ilişiği olmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, arşiv araştırması sonucu olumlu olmak gerekiyor.

Kültür Bakanlığı sanatçı alımı tüm nitelikleri nelerdir?

Orkestralar için; Keman, viyola, viyolonsel, kontrabas, obua, flüt, fagot, korno, klarinet, trompet, trombon, tuba, piyano, vurmalı çalgılar ve arp branşları için; Resmi ve Özel Konservatuarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak gerekiyor.

Koro ve Topluluklar için; Semazen, tanbur, yaylı tanbur, yaylı ve mızraplı tanbur, kemençe, erkek ses, ney, ritim, kanun, trompet (mehter), zurna (mehter), nakkare (mehter), vokal çevgen (mehter), ney (tasavvuf), ud, ud (tasavvuf), kadın ses, erkek ses (bas), erkek ses (tenor), erkek ses (bariton), akordeon, klarinet, klasik kemençe, klavye, dombra-kopuz-tar-Şerter, keman, viyola, viyolonsel, alto kopuz, mey-zurna, kemança, kontrabas, bağlama, zurna-balaban-nefesli, kaval-sipsi-nefesli, klasik/elekrogitar, bas gitar, cura, tar, klavye-gitar, ney-sipsi branşları için; en az Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olmak veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak gerekiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çok Sesli Müzik Korosu “Soprano, alto, tenor, bas branşları için” üniversitelerin/konservatuarların şan bölümünden mezun olmak gerekiyor.

Devlet Halk Dansları Topluluğu, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Ankara Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu ve Ankara Devlet Modern Dans Topluluğu “Kadın ve Erkek Dansçı adayları için” En az lise veya dengi okul mezunu olmak ve halk dansları veya dans ile ilgili özel eğitim almış olmak, Kadınlarda en az 1.65 cm, en çok 1.80 cm, Erkeklerde en az 1.75 cm, en çok 1.95 cm boy ölçülerine sahip olmak, Dansçı fiziğine uygun bedensel uyum, görünüm ve esnekliğe sahip olmak, (Sınav yerinde gerekli görülen bedensel ölçümler yapılacaktır.) Ses duyma yeteneği ve ritim bilgisine, iyi bir halk dansları tekniğine, hareket dizinlerini algılama, çabuk öğrenme ve uygulama becerisi ile estetik tavra sahip olmak, Halk Danslarının gerektirdiği yüksek eforu gösterebilecek kadar iyi bir sağlık durumuna sahip olmak, Seyahat engeli bulunmamak, Yurtiçinde ve yurtdışında, çalıştığı kurumun kurumsal kimliğine uygun hal ve davranışlarda bulunma sorumluluğunu taşımak gerekiyor.

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu “Semazen adayları için” Orantılı boy ve kilo ölçülerine, Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine, Özellikle Mevlevi Ayini repertuar bilgisine, Mevlevi Ayini formu ve usulleri bilgisine, Mevlevilik Kültürü bilgisine, Sahne uyumuna, sahip olmak gerekiyor.

“Tanbur, Kemençe, Ney, Ritim ve Kanun adayları için” Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine, İyi düzeyde nota ve nazariyat (makam, usul ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine, Dini ve la-dini musiki form, repertuar bilgisi ve icra yeteneğine, Ritim sanatçısı adayları dışındaki adayların taksim formu bilgisi ve icra yeteneğine, Klasik üslup ve tavırda icra yeteneğine, Sahne uyumuna, sahip olmak gerekiyor.

“Erkek Ses adayları için” Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine, İyi düzeyde nota ve nazariyat (makam, usul ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine, Dini ve la-dini musiki form, repertuar bilgisi ve icra yeteneğine, Klasik üslup ve tavırda icra kabiliyetine, Sözlü repertuarın gerektirdiği düzeyde telaffuz ve diksiyona, Sahne uyumuna, sahip olmak gerekiyor.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu için “Semazen adayları için” Orantılı boy ve kilo ölçülerine, Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine, Özellikle Mevlevi Ayini repertuar bilgisine, Mevlevi Ayini formu ve usulleri bilgisine, Mevlevilik Kültürü bilgisine, Sahne uyumuna, sahip olmak gerekiyor.

“Trompet (Mehter), Zurna (Mehter), Nakkare (Mehter), Ney (Tasavvuve Ud (Tasavvuf) adayları için” Saza hakimiyet, sonorite, Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine, Deşifre, Nota okuma yazma, nazariyat, Türk müziği edebiyatı ve tarihi bilgisine, Repertuvar, üslup, eşlik, ritmik dengeye, Sahne uyumuna, sahip olmak gerekiyor.

“Vokal Çevgen (Mehter) adayları için” Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine, Deşifre, Nota okuma yazma, nazariyat, Türk müziği edebiyatı ve tarihi bilgisine, Repertuvar, üslup, eşlik, ritmik dengeye, Sözlü repertuarın gerektirdiği düzeyde telaffuz ve diksiyona, Sahne uyumuna, sahip olmak olmak gerekiyor.

Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu “Semazen adayları için” Orantılı boy ve kilo ölçülerine, Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine, Özellikle Mevlevi Ayini repertuar bilgisine, Mevlevi Ayini formu ve usulleri bilgisine, Mevlevilik Kültürü bilgisine, Sahne uyumuna, sahip olmak gerekiyor.

“Erkek ses adayları için” Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine, İyi düzeyde nota ve nazariyat (makam, usul ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine, Dini ve la-dini musiki form, repertuar bilgisi ve icra yeteneğine, Klasik üslup ve tavırda icra kabiliyetine, Sözlü repertuarın gerektirdiği düzeyde telaffuz ve diksiyona, Sahne uyumuna, sahip olmak gerekiyor.

“Ritim ve ney adayları için” Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine, İyi düzeyde nota ve nazariyat (makam, usul ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine, Dini ve la-dini musiki form, repertuar bilgisi ve icra yeteneğine, Ritim sanatçısı adayları dışındaki adayların taksim formu bilgisi ve icra yeteneğine, Klasik üslup ve tavırda icra yeteneğine, Sahne uyumuna, sahip olm olmak gerekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı memur alımı başvuru süreci

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 450 memur alımı için başvurular 16 Ekim’e kadar yapılacak. Adaylar e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden yapılabilir.

Kaynak: kamupersonelialimi