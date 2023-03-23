KPSS puanı olanlar dikkat! Sağlık Bakan Koca duyurdu: Sağlık Bakanlığı binlerce personel alacak

Bugün yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için harekete geçtiği duyuruldu. Bakan Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, 2023 yılında 42 bin 500 sözleşmeli sağlık personeli ve sürekli işçi alımı yapılacağı belirtildi. Bu doğrultuda işçi alımı ilanı yayımlanırken, sözleşmeli personel alımı detayları da açıklanmaya başladı.

31.600 PERSONEL ALIMI İÇİN DUYURU YAPILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mart 2023 tarihinde yaptığı açıklamayla, sağlık sektöründe personel açığının kapatılması amacıyla büyük bir alım sürecinin başlatılacağını duyurdu. Toplamda 31.600 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak ve bu pozisyonlardan 6.069'u hemşire, 1.530'u ebe, 1.494'ü sağlık lisansiyeri, 798'i sağlık teknisyeni ve 21.709'u sağlık teknikeri pozisyonlarına ayrılacak.

Başvuru süreci için hazırlıklar tamamlandı ve başvuru kılavuzları ÖSYM'ye gönderildi. Alım süreci KPSS sınavı üzerinden gerçekleştirilecek. Bu sayede, adayların bilgi düzeyleri ve yeterlilikleri ölçülerek, en uygun adayların seçilmesi hedefleniyor.

Sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan bu personel alımı, ülke genelindeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamayı amaçlamaktadır.

KONTENJAN DAĞILIMI DUYURULDU

Detaylı kontenjan dağılımı, bir kurum veya işletmenin personel alımlarında hangi pozisyonlar için kaç kişi alınacağını ve hangi eğitim seviyelerindeki adaylara öncelik verileceğini belirten bir liste veya tablodur.

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Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı ilanında belirtilen detaylı kontenjan dağılımı aşağıdaki gibidir:

Lise mezunu Hemşire: 6.069 kişi

Lisans mezunu Ebe: 1.530 kişi

Lisans mezunu Sağlık Lisansiyeri: 1.494 kişi

Lise mezunu Sağlık Teknisyeni: 798 kişi

Ön lisans mezunu Sağlık Teknikeri: 21.709 kişi

ALIM YAPILACAK DİĞER KONTENJANLAR

Biyolog,

Çocuk Gelişimcisi,

Dil ve Konuşma Terapisti,

Ebe,

Fizyoterapist,

Hemşire,

İş ve Uğraşı Terapisti,

Odyolog,

Perfüzyonist,

Psikolog,

Sağlık Fizikçisi,

Sosyal Çalışmacı

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Karar'a göre: Ayrıca, sağlık teknisyeni ve sağlık teknikeri pozisyonları için de başvuru yapılabiliyor. Bu pozisyonlar şunlardır:

Sağlık Teknisyen Alımı Kontenjanları:

Anestezi Teknisyeni,

Çevre Sağlığı Teknisyeni,

İlk ve Acil Yardım Teknisyeni,

Laboratuvar Teknisyeni,

Röntgen Teknisyeni

Sağlık Tekniker Alımı Kontenjanları:

Adli Tıp Sağlık Teknikeri,

Ağız Diş Sağlığı Teknikeri,

Ameliyat Teknikeri,

Anestezi Teknikeri,

Çevre Sağlığı Teknikeri,

Diş Teknikeri,

Diyaliz Teknikeri,

Eczane Teknikeri,

Evde Bakım Teknikeri,

Fizik Tedavi Teknikeri,

İlk ve Acil Yardım Teknikeri,

İş ve Uğraşı Terapisti Teknikeri,

Laboratuvar Teknikeri,

Odyometri Teknikeri,

Optisyen,

Ortopedi Teknikeri,

Podolog Teknikeri,

Radyoterapi Teknikeri,

Röntgen Teknikeri,

Tıbbi Sağlık Sekreteri,

Yaşlı Bakım Teknikeri

Bu pozisyonlara başvurmak isteyen adayların, belirtilen nitelikleri taşıması ve başvuru sürecinde gerekli belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Başvuru koşulları ve gerekli belgeler, ilgili kurumların internet sitelerinde ve ilanlarında detaylı olarak belirtilmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Adayların pozisyon için belirlenen diğer özel şartları da taşıması gerekebilir. Bu şartlar, ilgili kurumların internet sitelerinde ve ilanlarında detaylı olarak belirtilmektedir.

ÖZEL BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı, personel alımlarında KPSS şartı arayacak ve alım yapılacak pozisyona göre ilgili kılavuzda belirtilen nitelik kodlarına göre eğitim şartlarının sağlanması gerekecek. 2022 yılı KPSS puanı kullanılacak ve adayların Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türlerinden en az birini almaları gerekiyor.

Yaş şartı ise aranmayacak, ancak Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.