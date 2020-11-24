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Eğitim KPSS puanı nasıl hesaplanır?
Eğitim

KPSS puanı nasıl hesaplanır?

KPSS ortaöğretim puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS değerlendirme tablosu hakkında detaylar merak ediliyor. KPSS'de kaç net kaç puan getirir? KPSS ortaöğretim puanı nasıl hesaplanır? KPSS barajı kaç puan? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-11-24 00:53:00 -
KPSS puanı nasıl hesaplanır?

KPSS ortaöğretim puan hesaplama işlemi yoğun ilgi görüyor. 22 Kasım’da merkezi olarak düzenlenen KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık’ta açıklanacak. Adaylar şimdiden KPSS sınav soru ve cevaplarından yola çıkarak puan hesaplaması yapıyor. Peki, KPSS puanı nasıl hesaplanır?

KPSS puanı nasıl hesaplanır?

ÖSYM'nin başvuru kılavuzunda yer alan bilgi ışığında KPSS ortaöğrenim puan hesaplama şu şekilde yapılıyor: Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

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