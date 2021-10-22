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Ekonomi KPSS puanı ile alımlar ne zaman? KPSS-2021/7 tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Ekonomi

KPSS puanı ile alımlar ne zaman? KPSS-2021/7 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra kamu kurumlarına iş başvurusu yapmak isteyen adaylar KPSS kamu tercih başvuru kılavuzunu merak ediyor. Kamu alımlarına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor. Peki KPSS-2021/7 tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS-2021/7 tercih kılavuzu hangi kurum kamu personeli alımı yapıyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-22 14:30:00 - 2021-10-22 14:31:19
KPSS puanı ile alımlar ne zaman? KPSS-2021/7 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre yerleştirme yapılacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, personel alımı için tercih süreci 21 Ekim (bugün) itibariyle başladı. Adaylar, tercihlerini ÖSYM tarafından yayınlanan tercih klavuzuna göre internet üzerinden yapacak.

KPSS kamu alımı tercihleri ne zaman yapılacak?

KPSS kamu alımı tercih başvurusu yapacak adaylar,  tercihlerini, 21 - 26 Ekim 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. Tercih işlemleri, 26 Ekim 2021'de saat 23.59'da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Adaylar, KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren erişebileceklerdir.

 

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