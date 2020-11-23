KPSS Ortaöğretim tedbirlerle yapıldı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adaylar, sabahın erken saatlerinde sınav yerleşkelerine geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav merkezlerinin önünde maske ve sosyal mesafe kuralları ön planda tutuldu. Sınava giriş belgelerini gösteren adaylar, saat 10.00’a kadar salonlara alındı. Bu saatten sonra kapılar kapatılırken, sonrasında gelenler salonlara alınmadı. Sınavda adaylara 120 sorudan oluşan ‘Genel Yetenek’ ve ‘Genel Kültür’ testleri uygulandı.



ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler, yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alındı. Okul bahçelerine yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla da adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse alınmadı. Adaylar da sınav binalarına girişlerde görevlilerce sık sık kurallara uymaları konusunda uyarıldı. Sınav sonuçları, 24 Aralık’ta açıklanacak.



Adayları sınava polis yetiştirdi



Öte yandan; KPSS Ortaöğretim oturumuna kimliğini unutan ve sınava geç kalan adayları yine emniyet mensupları yetiştirdi. Malatya’da, polis ekipleri sınava geç kalan ile ayak kemiğindeki kırık nedeniyle talepte bulunan 2 öğrenciyi Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) yetiştirdi. Sivas’ta polis ekipleri ise kimliğini evde unutan KPSS Ortaöğretim adayını sınava yetiştirmeyi başardı. Samsun’da sınav giriş belgesini evde unuttuğunu fark eden öğrencinin yardımına da polis ekipleri yetişti.