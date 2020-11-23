KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. Sınava aylardır hazırlanan adaylar bugün 135 dakika boyunca ter döktü. Sınavın bitişiyle birlikte en çok merak edilen konu her zaman olduğu gibi soru ve cevaplar ile sonuç tarihiydi. KPSS Ortaöğretim Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlandı.

KPSS Ortaöğretim soruları cevapları 2020

KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım Pazar günü 10.15'te başladı. Sınav 135 dakika sürdü ve 12.25'te sona erdi.

KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları için ÖSYM üzerinden az önce açıklandı! Soru ve cevaplara https://www.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

KPSS Ortaöğretim soruları cevapları 2020 için tıklayın

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM'nin 2020 yılı takvimine göre 24 Aralık tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.