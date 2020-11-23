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Eğitim KPSS ortaöğretim soru cevap anahtarı açıklandı mı?
Eğitim

KPSS ortaöğretim soru cevap anahtarı açıklandı mı?

KPSS soru ve cevapları | 2020 KPSS ortaöğretim 22 Kasım Pazar günü yapıldı. Sınava girenler soru ve cevap anahtarlarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, KPSS soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? | KPSS ortaöğretim soruları | 2020 KPSS ortaöğretim cevap anahtarları

Yeniakit Publisher
2020-11-23 16:41:00 -
KPSS ortaöğretim soru cevap anahtarı açıklandı mı?

KPSS ortaöğretim cevap anahtarı ekranı | KPSS ortaöğretim 2020, 22 Kasım Pazar günü yapıldı. Sınava girenler soruların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, KPSS soruları açıklandı mı?

KPSS ortaöğretim soru cevap anahtarı açıklandı mı?

2020 KPSS ortaöğretim soru ve cevap anahtarı açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10'u açıklanmıştır. Sınava başvuranlar kitapçığa TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir" denildi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SÖRE VE CEVAP ANAHTARI İÇİR TIKLAYINIZ

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