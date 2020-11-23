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Eğitim KPSS ortaöğretim puan hesaplama
Eğitim

KPSS ortaöğretim puan hesaplama

KPSS ortaöğretim puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim puan hesaplama kaç soru kaç puan getirir? KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim puanları ÖSYM tarafından 22 Kasım’da gerçekleştirilen 2020 KPSS ortaöğretim soru ve cevaplarının açıklanmasından sonra merak edilmekte. İşte ortaöğretim KPSS puan hesaplama.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 17:07:00 -
KPSS ortaöğretim puan hesaplama

KPSS ortaöğretim puan hesaplama nasıl yapılır? Kamuda memur olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından yapılan KPSS ortaöğretim sınavına girdi. KPSS ortaöğretim sınav soru ve cevapları ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden erişime açılmasıyla birlikte KPSS ortaöğretim puan hesaplamaları da aranan konular arasında yerini aldı. İşte KPSS ortaöğretim puan hesaplama yöntemi.

KPSS puan hesaplama

Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır.

 

 

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