KPSS ortaöğretim puan hesaplama nasıl yapılır? Kamuda memur olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından yapılan KPSS ortaöğretim sınavına girdi. KPSS ortaöğretim sınav soru ve cevapları ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden erişime açılmasıyla birlikte KPSS ortaöğretim puan hesaplamaları da aranan konular arasında yerini aldı. İşte KPSS ortaöğretim puan hesaplama yöntemi.

KPSS puan hesaplama

Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır.