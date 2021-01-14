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Eğitim KPSS Ortaöğretim, önlisans ve lisans 2020/2 taban puanları
Eğitim

KPSS Ortaöğretim, önlisans ve lisans 2020/2 taban puanları

KPSS taban puanları: KPSS 2020/2 tercih sonuçları lisans, önlisans, ortaöğretim atama taban puanları belli oldu...

Yeniakit Publisher
2021-01-14 20:24:00 -
KPSS Ortaöğretim, önlisans ve lisans 2020/2 taban puanları

KPSS 2020/2 taban puanları açıklandı! İşte KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans atama puanları..

KPSS 2020/2 taban puanları nasıl öğrenilir?

KPSS taban puanları, ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans atamaları gerçekleştirildi. Adaylar tercih sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabiliyorlar.

KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşen adayların puanları da yayımlandı. KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.

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