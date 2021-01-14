KPSS Ortaöğretim, önlisans ve lisans 2020/2 taban puanları

KPSS 2020/2 taban puanları açıklandı! İşte KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans atama puanları..

KPSS 2020/2 taban puanları nasıl öğrenilir?

KPSS taban puanları, ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans atamaları gerçekleştirildi. Adaylar tercih sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabiliyorlar.

KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşen adayların puanları da yayımlandı. KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

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ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.