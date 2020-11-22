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Eğitim KPSS Ortaöğretim başladı
Eğitim

KPSS Ortaöğretim başladı

ÖSYM Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 10:28:00 -
KPSS Ortaöğretim başladı

Kamu Personeli Seçme Sınavı Orta Öğretim (2020-KPSS Orta Öğretim) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından başlamıştır.

Sınav KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 81 il ve 188 sınav merkezinde yapılmaktadır.

10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri verilmektedir. Adaylara 130 dakika süre verildi.

KPSS Ortaöğretim adayları saat 10: 00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara sınav giriş belgeleriyle, eşinden, kardeşinden, annesinden veya babasından refakatçi ile katılacağını belgeleyenler ve sınav görevlileri sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu.

Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınıyor.

Sınav binaları ve salonları, sınav öncesinde iyice temizlendi ve dezenfekte edildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar dezenfektanlarını yanlarında getirebildi. Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtıldı.

Adaylar ve yetkililer kendi maske ve siperliklerini kullanabildiler.

Sınava girenlerin ve adayların Kovid-19 durumları HES kodları üzerinden takip edildi.

Dağınıklığı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine girdirilmedi. Adaylar, sınav binalarına girişte sosyal mesafeyi korumaları için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.

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