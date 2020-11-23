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Eğitim KPSS önlisans sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?
Eğitim

KPSS önlisans sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?

KPSS ön lisans sonuçları için geri sayım başladı. Ön lisans KPSS başvurularını yapan adaylar sınava ekim ayında girdiler. 25 Ekim Pazar günü düzenlenen KPSS ön lisans oturumu sonuçları merakla bekleniyor. Peki, KPSS önlisans sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-23 19:49:00 -
KPSS önlisans sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın Ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilmesi ile beraber binlerce aday KPSS ortaöğretim sonuçları ve soru cevapları için geri sayıma başladı. KPSS önlisans sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda...

KPSS önlisans sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?

ÖSYM 2020 sınav takvimine göre KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. ÖSYM saate dair ise bir açıklama yapmış değil.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

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