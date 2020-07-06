KPSS, önlisans, lisans, ortaöğretim son başvuru günü ne zaman?

KPSS son başvuru günü ne zaman?

KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında,

KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi 15 Eylül – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru tarihi 6 Kasım – 16 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

KPSS'ye nasıl başvurulur?

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak,sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecek.

KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvuru kılavuzuna göre, bu sene KPSS başvurularına 5 TL zam yapılarak 80 TL'ye yükseldi. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 80,00 TLKPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 55,00 TL ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 80,00 TL