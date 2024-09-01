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Eğitim KPSS ön lisans oturumu sona erdi! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Eğitim

KPSS ön lisans oturumu sona erdi! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2024-09-01 13:24:00 - 2024-09-01 13:36:57
KPSS ön lisans oturumu sona erdi! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin düzenlediği 2024-KPSS ön lisans oturumu sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu sona erdi. 81 il ve Lefkoşa'da uygulanan sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanıldı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verildi. Sınavda, ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

Sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2 bin 535 engelli adayın katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer aldı. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada görev yapıyor. Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

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