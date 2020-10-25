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Aktüel KPSS ön lisans oturumu başladı
Aktüel

KPSS ön lisans oturumu başladı

Adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilen sınav 10.15'te başladı - Sınav, koronavirüs salgınına karşı önlemler alınarak düzenleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-25 10:22:08 -
KPSS ön lisans oturumu başladı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu başladı.

Sınav, Türkiye'de 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da yapılıyor.

Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

KPSS ön lisans adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

- Koronavirüs önlemleri

Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınıyor. Bu kapsamda, sınav binaları ve salonları, sınavdan önce detaylı temizlik yapılarak dezenfekte ediliyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara ve görevlilere sınav binası girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtılıyor. İsteyen adaylar ve görevliler kendi dezenfektanları, maske ve siperlikleriyle sınava giriyor.

Sınav görevlileri ile adayların Kovid-19 durumları HES kodu aracılığıyla takip edilerek önlemler alınıyor.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında okul bahçelerine girişe izin verilmiyor.

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