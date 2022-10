KPSS ön lisans kaç yanlış 1 doğru götürür? KPSS ön lisans puanı nasıl hesaplanıyor?

KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim Pazar günü gerçekleşti. Sınavın ardından gözler puanın nasıl hesaplanacağına çevrildi. Peki, KPSS puanı nasıl hesaplanıyor?

KPSS ön lisans puanı hesaplanırken her testte doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılıyor ve ham puan bulunuyor. Bu sebeple 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

Dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü sınavda, net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayıları hesaplandıktan sonra 4’e bölünüyor daha sonra çıkan sayı, doğru sayısından düşülüyor. Böylece net doğru sayısı elde edilmiş oluyor.

KPSS puan hesaplamasına ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır" denildi.