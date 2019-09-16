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KPSS nedir? 2020 KPSS ne zaman? 2020 ÖSYM sınav takvimi

Kamu personeli olmak için sınava hazırlanan vatandaşlar, KPSS sınavının 2020 yılında ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, 2020 KPSS ne zaman yapılacak? tarih belli mi? İşte detaylar...

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:34
KPSS nedir? 2020 KPSS ne zaman? 2020 ÖSYM sınav takvimi

Kamu personeli olmak için sınava hazırlanan vatandaşlar, KPSS sınavının 2020 yılında ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, 2020 KPSS ne zaman yapılacak? tarih belli mi? İşte detaylar...

2020 KPSS ne zaman?

2020 yılı sınav takvimi henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından 2019-2020 takvimi yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz.

KPSS lisans sınavı nedir?

Sadece lisans yani 4 yıllık ve üzeri yükseköğretim kurumları programlarını bitirenlerin katılabildiği bir sınavdır. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öğretmenlik ile B grubu kadrolarına lisans diplomalarını aldıkları alandan başvurabilirler.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı nedir?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans programları ile lise mezunları katılabilir.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 23:34
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