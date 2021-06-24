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Eğitim KPSS lisans oturumları ne zaman?
Eğitim

KPSS lisans oturumları ne zaman?

Kamuda memur olmak için KPSS oturumlarına katılım sağlama planı yapan binlerce memur adayı 2021 yılında ÖSYM tarafından düzenlenecek olan KPSS sınavına hazırlanıyor. 2021 yılı ÖSYM sınav takviminde yer alan KPSS ne zaman merak ediliyor. Peki, KPSS lisans oturumları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-06-24 21:00:00 -
KPSS lisans oturumları ne zaman?

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları tamamlandı, geç başvuru günü dün akşam saat 23.59'da sona erdi. KPSS başvurusunu tamamlayan adaylar sınav tarihlerini araştırıyor. KPSS 2021 ne zaman?

KPSS lisans oturumları ne zaman?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.

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