Üniversitelerinden mezun olan kişiler, 2021 KPSS Lisans sınavının hangi tarihte yapılacağını ve sınav için başvuruların ne zaman alınmaya başlanacağını merak ediyor.

Üniversitelerde 4 yıllık eğitimlerini başarıyla bitirip mezun olanlar, KPSS sınavının hangi tarihte yapılacağını ve sınav için başvuruların ne zaman alınmaya başlanacağını araştırıyor.

Lisans mezunları kamu kurumlarında kendilerine açılacak kadrolara yerleşmek için KPSS sınavına girmesi gerekecek. Özel sektörde çalışmak istemeyenler, sınavlarda gösterecekleri başarı derecesine göre devlet kurumlarında çalışmaya başlayacak.

2021 yılında KPSS sınavına girmek isteyen memur adayları için tarih henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından sınav tarihine ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı. Sınava girecek adaylar, bir süre daha bekleyeceği görülüyor. 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle sınav tarihlerinde değişiklik yapılmıştı. 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecekti. Yine KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos tarihinde yapılacaktı. Koronavirüs salgını nedeniyle sınavlar Eylül ayında düzenlenmişti.

KPSS lisans başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM tarafından KPSS Lisans başvuru tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin yetkili makamlar tarafından yapılacak bir açıklama olması halinde haberimizde yer vereceğiz.