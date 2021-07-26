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Eğitim KPSS lisans 2021 sınav giriş belgesi nereden alınır?
Eğitim

KPSS lisans 2021 sınav giriş belgesi nereden alınır?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, KPSS lisans sınavının yapılacağı tarihi açıklamıştı. Yapılan açıklamadan sonra KPSS lisans sınavına girecek adaylar, sınav giriş belgesini araştırmaya başladı. Peki, KPSS lisans 2021 sınav giriş belgesi nereden alınır?

Yeniakit Publisher
2021-07-26 22:58:00 -
KPSS lisans 2021 sınav giriş belgesi nereden alınır?

ÖSYM, KPSS lisans sınavının giriş yeri ve saatini içeren sınav giriş belgesinin erişime açıldığını bildirdi. Yapılan duyuru sonrasında KPSS lisans sınav giriş belgesinin nereden alınabileceği merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

KPSS lisans 2021 sınav giriş belgesi nereden alınır?

ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS lisans girecek olan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FKPSS1%2F2021%2F1%2FGirisBelgesi sitesi üzerinden alabilirler.

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