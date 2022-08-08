KPSS’de gözetmenlik yapanlar ücretlerin ne zaman hesaplara geçeceğini araştırıyor. Peki, KPSS gözetmen ücretleri ne kadar 20022?

KPSS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak? 2022 ÖSYM gözetmen ücretleri ne kadar?

KPSS 31 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Sınav alınan kararla iptal edildi ve ileri tarihe ertelendi. KPSS sınavında gözetmen olanlar ise ücretlerin ne kadar olduğunu, ödemenin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Gözetmen ücretleri sınavdan bir hafta sonra ödenmeye başlıyor. Ücretlerin hafta içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Gözetmen ücreti ne kadar?

Gözetmen: 210 TL

Yedek Gözetmen: 200 TL

Salon Başkanı: 250 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL