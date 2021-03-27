KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı?

DHBT sınavı Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak insanların girmiş olduğu bir sınavdır. Din İşleri Başkanlığında din ile alakalı görevlerde yer almak için DHBT sınavına girmek zorunludur. Bu kapsamda ÖSYM tarafından düzenlenen DHBT sınavına sayılı günler kala öğrenciler sınav giriş belgelerini sorguluyor.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı?

2020-DHBT’ye başvuran adaylar için katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden, ilgili sınav/test tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.

KPSS DHBT 2021 ne zaman?

ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta gerçekleştirildi.

Merakla beklenen KPSS DHBT ise 11 Nisan'da yapılacak.

Kimler DHBT sınavlarına başvurabilir?

DHBT sınavına birçok kesimden insan başvurabilmektedir. DHBT sınavına son sınıfta okuyan lise öğrencileri başvuru yapabilmektedir. Mezun olmuş ve mezun olacak lise, önlisans ve lisans öğrencileri başvurabilir. KPSS puanı gibi 2 yıl geçerli bir puan olduğu için 2 yıl içerisinde okulu bitirecek öğrencilerde sınava başvurabilir fakat okulu bitmeden bir tercih yapamaz.