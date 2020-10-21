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Eğitim KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı ne zaman?
Eğitim

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı ne zaman?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı duyuruları takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerinde görev almak isteyenler ÖSYM DHBT başvurusunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-10-21 00:06:00 -
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı ne zaman?

DHBT sınav başvuru tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına girecek ve Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapmak isteyen vatandaşlar DHBT başvurusu ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı.

DHBT sınavı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır.

DHBT başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınacak. Adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır. Ortaöğretim düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların puanlarının hesaplanabilmesi için ise KPSS Ortaöğretim sınavına başvuru yapmaları ve sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları gerekmektedir.

DHBT sınavı kaç dakika?

DHBT sınavı 60 dakika sürecek. Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır.

DHBT'ye nasıl katılınır?

Ortaöğretim düzeyinde DHBT'ye katılmak isteyen adayların KPSS Ortaöğretim sınavına başvuru yapmaları ve sınava katılmaları gerekmektedir. Dolayısıyla 15 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında KPSS ortaöğretim başvurularını yapmaları gerekiyor.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

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